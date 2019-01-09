لبيد: لن أكون في حكومة مع نتنياهو الفاسد

قال رئيس كتلة "يش عتيد" يائير لبيد، إنه "لن يكون شريكا في حكومة تقدم ضد رئيسها لائحة اتهام بالفساد"، وأنه "في حال قدمت لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فعليه الاعتزال والذهاب إلى البيت".

ووجه لبيد خلال مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، صباح اليوم الأربعاء، انتقادات شديدة اللهجة لنتنياهو. وقال: "من توجه له تهم في كثير من الملفات والفضائح الخطيرة يجب عليه الذهاب إلى البيت".

وفيما يتعلق بمطالب نتنياهو بالتحقيق مع لبيد بسبب اجتماعاته مع مالك صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، قال لبيد: "ما هي الاجتماعات السرية مع موزيس؟، لقد تحدثت عن ذلك في الراديو وعلى التلفزيون".

وأضاف: "بالطبع، يجتمع السياسيون مع رجال الإعلام فهذا جزء من العمل السياسي، وعلى الأقل إذا حاول نتنياهو الكذب، فعليه التحقق، لأن المشتبه بهم لن يعلمونا الطهارة".