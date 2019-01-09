مدارس الخرطوم تفتح أبوابها جزئياً بعد الاحتجاجات

استؤنفت الدراسة جزئياً امس(الثلاثاء) في مدارس العاصمة السودانية. وعاد تلامذة بعض الصفوف إلى قاعات الدراسة على أن تعاوَد الدراسة بشكل كامل الأحد المقبل.

وكانت السلطات قد علّقت الدراسة في المدارس والجامعات في معظم أرجاء البلاد منذ نحو أسبوعين عقب الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت شرارتها في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي اثر قرار الحكومة رفع أسعار الخبز.

وقال وزير الداخلية السوداني أحمد بلال عثمان للـ "بي بي سي" إن الحكومة السودانية شكلت لجنتين للتحقيق في مقتل 19 متظاهراً. وهو قال أمس (الإثنين) إن السلطات أوقفت 816 شخصاً في 381 تظاهرة حصلت في الأسابيع الماضية في مدن عدة.

ويعاني السودان اقتصادياً منذ انفصال جنوب السودان عنه عام 2011، وارتفع معدّل التضخم فيه بسبب فقدان 70 في المائة من عائدات النفط الذي كان يبلغ إنتاجه نحو 500 ألف برميل يومياً.