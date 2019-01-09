استئناف واردات النفط الإيراني إلى تركيا بإعفاء أمريكي

قالت مصادر تجارية وملاحية إن تركيا استأنفت واردات النفط الخام الإيراني بعد توقف لمدة شهر واحد في نوفمبر حين أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران.

وأفادت مصادر وبيانات تتابع الشحن على "رفينيتيف أيكون" بأنه منذ بداية يناير، تستعد تركيا لتلقي شحنة نفط من الناقلة "سينوبا" المملوكة لإيران.

وقلصت تركيا وارداتها من إيران في الأشهر السابقة لسريان العقوبات مطلع نوفمبر، وتوقفت تماما في نوفمبر، بعد أن كانت تستورد نحو 200 ألف برميل يوميا من النفط الإيراني قبل إعادة فرض العقوبات.

ومنحت الولايات المتحدة تركيا ودولا أخرى إعفاء للاستيراد مطلع نوفمبر. وقالت تركيا إنها ستنال ثلاثة ملايين طن سنويا بما يعادل نحو 60 ألف برميل يوميا بموجب الإعفاء.