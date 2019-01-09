تعرّف على كيفية اختيار ماليزيا الملك الأعلى وبماذا تلقبه؟

تسبب تنحي السلطان محمد الخامس، حاكم ماليزيا بالكثير من الجدل في وسائل الإعلام المختلفة، ولكن كيف يتم اختيار السلاطين في هذه الدولة؟.

تعد ماليزيا دولة ملكية دستورية تتميز بكونها "ملكية انتخابية"، كان يقودها السلطان محمد الخامس وهو الحاكم الخامس عشر خلفا للراحل عبد الحليم معظم الذي يعد أول من استلم المنصب للمرة الثانية فقد كان حاكما للفترة بين عامي 1970-1975 ثم استلم المنصب عام 2011-2016 بعد أن اختاره مؤتمر الحكام.

ويسمى السلطان يانغ دي برتوان أغونغ، وهو لقب الحاكم الأعلى في ماليزيا، تأسس هذا المنصب مع حصول اتحاد الملايا على الاستقلال عام 1957. المعنى الحرفي لهذا اللقب باللغة العربية هو: الذي بات سيدا، وحاكم ماليزيا له ألقاب أخرى بديلة مثل: الملك والقائد الأعلى والملك العالي وغيرها.

تتم عملية انتخاب السلطان بعد التشاور مع الولايات التسع في ماليزيا، ويتم انتخاب يانغ دي بيرتوان اغونغ رسميا لمدة خمس سنوات من قبل الحكام التسعة للولايات الماليزية (تسعة من الولايات الثلاث عشرة في ماليزيا لها حكام ملكيون وراثيون)، والذين يشكلون مؤتمر الحكام (المجلس التشريعي).