مصر اكتسحت تصويت "أمم أفريقيا 2019".. ودولة واحدة "امتنعت"

جاء إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اختيار مصر لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، الثلاثاء، ليحسم "معركة تنظيمية" بدت شبه محسومة، وإن شابها مفاجآت في اللحظات الأخيرة.

واجتمعت اللجنة التنفيذية للكاف في العاصمة السنغالية داكار، الثلاثاء، لإعلان اسم الدولة المرشحة لاستضافة البطولة بدلا من الكاميرون التي سحب التنظيم منها قبل أسابيع.

وأعلن رئيس الاتحاد القاري أحمد أحمد في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع "يسعدني أن أعلن لكم أن مصر ستستضيف بطولة أمم أفريقيا 2019".

وأتى إعلان أحمد بعيد وقت وجيز من كشف الاتحاد المصري عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، فوزه بحق التنظيم، إذ نشر "رسميا... مصر تفوز بتنظيم بطولة الأمم الأفريقية 2019".

وأوضح الاتحاد المصري أن مصر حصلت على 16 صوتا مقابل صوت واحد لمنافستها جنوب أفريقيا، مع امتناع اتحاد واحد عن التصويت.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن اجتماع اللجنة التنفيذية "شهد حضور 20 عضوا مع غياب عضوين، حيث اعتذر ممثل دولة أنغولا عن الحضور بسبب ظروف مرضه، والآخر تم إيقافه".

وقال وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي في تصريحات تلفزيونية "ثقة كبيرة أن نحصل على 16 صوتا من بين 18 صوتا".

وأوضح: "سنجتمع مع الاتحاد المصري وسنشكل لجنة للإعداد للبطولة بهدف إسعاد الشعب المصري".

وكان الاتحاد الأفريقي "الكاف" قد سحب أواخر نوفمبر الماضي، من الكاميرون استضافة البطولة المقررة بين 15 يونيو و13 يوليو المقبلين، على خلفية التأخر في إنجاز أعمال البنى التحتية ومنشآت الملاعب، إضافة الى مخاوف من الوضع الأمني.

وبعدما أعيد فتح باب الترشح للاستضافة، تقدمت كل من مصر وجنوب أفريقيا بطلبي ترشيح، وكان من المفترض أن يرسو الخيار على أحدهما اثر اجتماع للجنة التنفيذية للاتحاد القاري يعقد الأربعاء في العاصمة السنغالية داكار، قبل أن يعلن الكاف، مساء الاثنين، تقديم الموعد إلى اليوم.

وسبق لمصر تنظيم البطولة القارية الأهم على مستوى المنتخبات 4 مرات آخرها في عام 2006، في حين استضافتها جنوب أفريقيا مرتين (1996 و2013).

وتنظيم بطولة 2019 سيضع مصر في صدارة الدول الأفريقية فيما يتعلق بعدد النسخ التي يتم استضافتها، قبل غانا (4 مرات).