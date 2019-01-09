على التوالي.. "صلاح" يتوّج كأفضل لاعب في أفريقيا

توج النجم محمد صلاح نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب أفريقي عن عام 2018 ، للعام الثاني على التوالي، وذلك خلال الاحتفال الذي نظمه الاتحاد الأفريقي بالعاصمة السنغالية داكار.

وتنافس الثلاثي محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والجابوني أوباميانغ على نيل الجائزة قبل أن ينجح النجم الدولي المصري في حسم الجائزة لصالحه .

كما توج المغربي أشرف حكيمي بجائزة أفضل لاعب شاب، فيما توج هيرفي رينار مدرب منتخب المغرب بجائزة أفضل مدرب.

وحصد منتخب موريتانيا جائزة أفضل منتخب رجال، فيما حقق منتخب نيجيريا للسيدات جائزة أفضل منتخب للسيدات .