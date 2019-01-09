حملة اعتقالات إسرائيلية تطال 13 مواطناً في الضفة

اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء، 13 مواطنًا في اقتحامات بأنحاء متفرقة من الضّفة الغربية المحتلة.

وقالت القناة السّابعة العبرية إنّ المعتقلين مطلوبون لأجهزة الاحتلال الأمنية، وأنّه جرى تحويلهم للتحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة.

وأشارت إلى أنه جرى ضبط مسدس وقطعة سلاح من نوع "m16" وذخيرة في الخليل جنوبًا.

وعرف من المعتقلين:

١. الفتى أمير مراد طقاطقة- بيت فجار جنوب بيت لحم

٢. الفتى محمود نبيل ثوابتة- بيت فجار

٣. الفتى إسماعيل رائد طقاطقة- بيت فجار

٤. الفتى علي أيمن طقاطقة- بيت فجار

٥. عمر ذياب ثوابتة- بيت فجار

٦. الفتى مأمون إبراهيم العمور- تقوع شرق بيت لحم

٧. الفتى صهيب محمد العمور- تقوع

٨. الفتى أحمد فتحي العمور- تقوع

٩. الفتى سيف محمود العمور- تقوع

١٠. موسى محمود العمور- تقوع