أجواء باردة وأمطار مع استمرار المنخفض الجوي

من المتوقع أن تبقى البلاد اليوم الأربعاء، تحت تأثير المنخفض الجوي القطبي المنشأ، وتهطل الأمطار في مناطق واسعة من البلاد، وتكون على شكل زخات ثلجية ذائبة غالبا في أعالي القمم الجبلية.

ويسود جو شديد البرودة في ساعات الصباح الأولى قبل أن ترتفع الحرارة قليلاً مع ساعات الظهيرة ويبقى الجو باردا بشكل كبير خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

ويضعف المنخفض الجوي بشكل واضح في ساعات النهار خاصه في شمال البلاد وأكثر مع المساء والليلة القادمة في كافة المناطق، وبنفس الوقت تزداد البرودة بشكل أكبر، ويحذر من تشكل الصقيع والانجماد في مناطق واسعة فجر وصباح يوم الغد الخميس.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 6 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما، وشديد البرودة، والفرصة مهيأة لتساقط الأمطار المصحوبة بزخات البرد أحيانا فوق معظم المناطق، وربما زخات خفيفة من الثلج على القمم العالية صباحا، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غالبا صاف، وباردا نسبيا نهارا، وباردا إلى شديد البرودة ليلا، ويحذر من تشكل الصقيع وحدوث الانجماد، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

كما يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، يوم الجمعة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، وباردا نسبيا نهارا، وباردا ليلا، ويحتمل تشكل الصقيع، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، يوم السبت، بحيث تبقى حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، وبارداً نسبيا نهاراً، وبارداً ليل، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

يوم الأحد يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غالبا صاف، وباردا نسبيا نهارا، وباردا ليلا، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.