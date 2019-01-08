صلاح أفضل لاعب أفريقي للعام الثاني على التوالي

فاز الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، الثلاثاء، بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2018، للعام الثاني على التوالي، في حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي "كاف"، الذي أقيم بالعاصمة السنغالية داكار.

وتنافس نجم ليفربول مع زميله الدولي السنغالي ساديو ماني، إلى جانب لاعب منتخب الغابون وآرسنال إيمريك أوباميانغ.

وسبق لصلاح أن فاز بهذه الجائزة العام الماضي، وذلك للمرة الأولى في مسيرته الكروية.

كما احتل اللاعب المصري المركز الثالث في قائمة أفضل لاعبي العالم من جانب الفيفا، والمركز السادس من مجلة “فرانس فوتبول”، والمركز الثالث بقائمة أفضل لاعبي أوروبا لعام 2018 من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

واختتم النجم المصري 2018 بالفوز بجائزة هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" لأفضل لاعب كرة قدم أفريقي في 2018 للعام الثاني على التوالي.

وفيما يتعلق بآلية اختيار اللاعب الأفضل في "القارة السمراء"، فإنها تتم عبر لجنة الاتحاد الأفريقي الفنية، إلى جانب مشاركة إعلاميين ونجوم كرة، فضلا عن مدربي الأندية المتأهلة للدور ربع النهائي ببطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية، وممثلين عن الأعضاء الـ54 في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.