انقلاب بهاتف "آيفون" الجديد.. 3 كاميرات في الخلف

من المنتظر أن تطلق أبل هاتفها الذكي الجديد الذي سيطلق عليه اسم "آيفون XI" أو "آيفون 11، في العام 2019.

ومن أهم المميزات التي يتوقع أن يتضمنها هذا الجهاز نظام الكاميرات الثلاث في الخلف، ليكون شبيها بمنافسيه بنظام التشغيل أندرويد، مثل هواوي ميت 20 برو.

وبحسب المواصفات المسربة، التي حصل عليها موقع "ديجيت" المعني بأخبار التكنولوجيا، فإن اثنتين من الكاميرات ستكونان فوق بعضهما، أو عاموديتان، كما هو الحال مع هاتف آيفون X اس.

وستشكل الكاميرتان مثلثا متساوي الأضلاع مع الكاميرا الثالثة، التي سيعلوها ضوء الفلاش المتوهج.

وفي أسفل مربع الكاميرات والضوء، سيكون هناك مكبر الصوت، وفقا لما ذكرته صحيفة "مترو" البريطانية.

وبحسب المصادر، فإن "آيفون 11" ما زال في مرحلة التطوير الهندسي، ما يعني أن أبل يمكن أن تعمد إلى تغيير بعض المواصفات فيه قبل إنتاجه بصورة تجارية في سبتمبر المقبل.

ومن المتوقع أيضا أن تطلق الشركة عدة طرز من هذا الهاتف أسوة بما فعلته مع الإصدارات السابقة.

وما لم يعرف أيضا هو الإضافات التي ستتميز بوجود الكاميرات الثلاث، خصوصا وأن أبل أضافت تأثير "العمق" في نظام الكاميرتين بهواتف آيفون 10.

كذلك يتوقع الخبراء أن يكون لوجود الكاميرات الثالثة نوايا بإضفاء الصور ثلاثية الأبعاد.

وتفيد التسريبات أيضا أن الهاتف الجديد لن يختلف كثيرا عن سابقه من حيث التصميم الخارجي، وبمعنى آخر فإن تصميم الشاشة أو الواجهة الأمامية سيكون شبيها بآيفون X إس، بينما يعتقد بعض الخبراء أنه أبل قد تلجأ إلى "ثقب الكاميرا" في الشاشة.

ومن المتوقع أيضا أن يؤدي وجود نظام الكاميرات الثلاثة إلى رفع سعر الجهاز أكثر من أي وقت مضى.