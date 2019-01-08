نتنياهو يطلب 2 مليون دولار لهذا الغرض!

قدم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو طلبًا آخرا للموافقة على تمويل نفقاته القانونية من قبل شركائه، مما سيساعده في تمويل ملايين الشواقل.

وكان نتنياهو قد تقدم قبل شهر بطلب ورفض، لكن هذه المرة كما تقول صحيفة معاريف الاسرائيلية "هناك فرصة في أن يتم قبول طلبه هذه المرة".

المموّلون هم ابن عمه، ناتان ميليكوفسكي، ورجل الأعمال سبنسر بارتريدج، وهو صديق مقرب لنتنياهو.

وقال التلفزيون الاسرائيلي "ان التبرعات التي من المفترض أن يحصل عليها نتنياهو تبلغ حوالي 2 مليون دولار وفي المدى القريب، سيقوم مكتب مراقب الدولة بدراسة الموضوع والتوصل إلى قرار".

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تشير إلى أن نتنياهو يستعد لمعركة قانونية طويلة ومكلفة.

الفريق الذي يعمل الآن على ملفاته هو فريق يكلف الكثير من المال وفقا للتقرير، وقد نُشر في الماضي أن هناك مشاكل في المدفوعات إلى الفريق القانوني الذي يتعامل مع ملفات نتنياهو.