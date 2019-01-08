مهجة القدس: الأسير طارق أبو شادوف يتنسم عبير الحرية

أفادت مؤســـسـة مهجة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى أن ســلـطـات الاحتلال الصهـيـوني أفرجت مساء اليوم عن الأسير المجاهد طارق إبراهيم مصطفى أبو شادوف (28 عاماً) من بلدة برقين قضاء مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة أربعة أشهر.

وأوضحـت مهـجـة الـقـدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 23/09/2018م، وأصدرت المحكمة الصهيونية حكماً بحقه بالسجن الفعلي أربعة أشهر وغرامة مالية قدرها (2000) شيكل بتهمة قيامه بنشاطات في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين. وهو شقيق الأسير إسماعيل أبو شادوف القابع في سجن جلبوع والذي يقضي حكماً بالسجن (28) عاماً بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي والقيام بأعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني، وشقيق الاستشهادي نضال منفذ عملية بنيامينا الاستشهادية في عام 2001م والتي أدت إلى مقتل وإصابة عشرات الصهاينة.

من جـهــتـهــا تقدمت مـؤســـسـة مهــجـة الــقــدس بالتهـنـئـة القـلبيـة الـحـارة من الأســـيـر المحـرر طارق أبو شادوف وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.