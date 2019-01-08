الاحتلال يعتقل شاباً تسلل من غزة

أعلن ناطق عسكري إسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، اعتقال شاب فلسطيني "تسلل من قطاع غزة إلى الحدود".
وبحسب الناطق العسكري الاسرائيلي، فإن الشاب "اعتقل لدى تسلله إلى كيبوتس بئيري، ولم يكن بحوزته أي أسلحة".
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