تصريحات "عزام الأحمد" بشأن غزة تُثير غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي

أثارت تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد بشأن قطاع غزة موجة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين كتبوا تغريدات ساخطة، و أخرى ساخرة من تصريحات الأحمد التي طالب فيها بقطع الهواء عن قطاع غزة.

و هاجم عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح قطاع غزة، مطالبا بقطع الهواء عن القطاع وإعلانه إقليما متمردا.

وقال الأحمد في لقاء تلفزيوني الليلة الماضية، "يجب قطع الهواء عن قطاع غزة وإعلانه إقليما متمردا واتخاذ إجراءات تُنهي التمرد فيه".

و أضاف: "حماس أخطر من الاحتلال وهي وُلدت في الانقسام ووُلدت خارج الصف الوطني".

و رد مدونون و نشطاء على تصريحات الأحمد، فكتب الناشط السياسي الفلسطيني، زياد العالول ساخراً: "الحمد لله أن هواء غزة رباني و غربي كمان".

أما أيمن الحافي فكتب: " تصريحات عزام الأحمد خطيرة وبتكشف مخطط عباس الذي أفشلته حكمة فتح بغزة، دم الفتحاوية كان يراد له ان يكون وقودا لمخطط عباس، بتحويل غزة إلى بركة دماء لإعلانها إقليم متمرد".

الناشط مؤنس أبو مالك، فقد دون تغريدة عبر حسابه على تويتر: " في الفترة الأخيرة، كثرت التصريحات التي تدور على ألسنة قيادات في السلطة الفلسطينية وحركة فتح، وكلها تتناغم في قسوتها ووقاحتها أحياناً".

ماهر أبو صبحة فقد كتب في تدوينته:" صالح وعاصم البرغوثي أخوة شهيد وأسير ، عشرات الشهداء والجرحى من عائلة فلسطينية واحدة هي عائلة ( البرغوثي ) قدمت وما زالت تقدم ، أسألكم بالله بدي جواب هل هؤلاء على حق أم .. عزام الأحمد وحسين الشيخ والطيراوي والرجوب وعجوز المقاطعة ؟؟ شتان بين الحق والباطل بين الشرف والعار".

و تساءلت أماني أحمد ساخرة: "مين معصب عزام الأحمد هيو بدو يقطع الهواا عنكوو".

المفتي السابق لصيدا اللبنانية الشيخ أحمد نصار فقد عبر عن غضبه من تصريحات الأحمد قائلاً: " عزام الأحمد : حماس أخطر علينا من الاحتلال، عن اي احتلال يتكلم؟ وهو جزء من منظومته السياسية والأمنية والمالية، وقاحة في العمالة، وفحش في الممارسات الجرمية، لك الله يا غزة، لك الله يا فصائل المقاومة والشرف، لك الله يا فلسطين".

صالح وعاصم البرغوثي أخوة شهيد وأسير ، عشرات الشهداء والجرحى من عائلة فلسطينية واحدة هي عائلة ( البرغوثي ) قدمت وما زالت تقدم ، أسألكم بالله بدي جواب

هل هؤلاء على حق أم .. عزام الأحمد وحسين الشيخ والطيراوي والرجوب وعجوز المقاطعة ؟؟

شتان بين الحق والباطل بين الشرف والعار . pic.twitter.com/CNCTZ7uAUK — ماهر ابو صبحة ( أبو صلاح الدين ) (@2Pi1v2CAIOkG4vY) January 8, 2019

مين معصب #عزام_الأحمد هيو بدو يقطع الهواا عنكوو ???????? — ِِأماني أحمد (@am_gold22) January 8, 2019

#عزام_الأحمد : حماس أخطر علينا من الاحتلال..

عن اي احتلال يتكلم؟ وهو جزء من منظومته السياسية والأمنية والمالية...

وقاحة في العمالة، وفحش في الممارسات الجرمية.

لك الله يا #غزة

لك الله يا فصائل المقاومة والشرف

لك الله يا #فلسطين — الشيخ أحمد نصار (@almoftynassar) January 8, 2019

الحمد لله أن هواء #غزة رباني و غربي كمان.#عزام_الأحمد — زياد العالول Ziad ELALOUL (@ziadelaloul) January 8, 2019

تصريحات عزام الأحمد خطيرة وبتكشف مخطط عباس إللي أفشلته حكمة فتح بغزة، دم الفتحاوية كان يراد له ان يكون وقودا لمخطط عباس، بتحويل غزة إلى بركة دماء لإعلانها إقليم متمرد، فش إلا شوية حمساوية بناقشوا التصريحات،... https://t.co/bJghR4hVCo — Ayman Al-hafi (@AymanAlhafi) January 8, 2019