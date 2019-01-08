مواجهات مع الاحتلال عقب اقتحامه لمدينة البيرة

اندلعت مواجهات مساء اليوم الثلاثاء، بين مجموعات من الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت عدة أحياء في مدينة البيرة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت حي أم الشرايط ومخيم الأمعري، إذ تحاول الاستيلاء على تسجيلات لكاميرات مراقبة، ما أدى لاندلاع مواجهات بينها وبين مجموعات من الشبان.

ومنذ ثلاثة أيام تواصل قوات الاحتلال اقتحام مدينة البيرة، وتداهم عددا من المنازل والمحال التجارية، وتستولي على أجهزة تسجيل لكاميرات مراقبة، في محاولة منها للوصول إلى معلومات قد تفضي لمساعدتها في الوصول الى منفذي عملية إطلاق النار على حافلة إسرائيلية قرب حاجز بيت إيل المقام على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، قبل أربعة أيام.