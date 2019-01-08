الدفاع المدني يرفع جهوزيته لمواجهة المنخفض الجوي

اصدر مدير عام الدفاع المدني اللواء ركن يوسف نصار، اليوم الثلاثاء، تعليمات برفع مستوى الجاهزية والطوارئ، خاصة في محافظات الوسط والجنوب، وتجهيز مركبات كاسحات الثلوج بعد وصول تقارير الأرصاد الجوية التي تتحدث عن إمكانية تساقط للثلوج على بعض مرتفعات محافظات وسط وجنوب الوطن وغزارة بالإمطار بالمحافظات الشمالية.

ونوه نصار الى أن الحالة الجوية ستشهد مساء اليوم الثلاثاء ويوم غد الأربعاء، أجواء باردة الى شديدة البرودة وسرعة رياح تصل إلى ال 80 كم/ ساعة، وشدد على ضرورة تعاون المواطنين والتزامهم بجملة من الإرشادات.

ونصح المواطنين، بتثبيت كل ما هو معرض للتطاير بفعل سرعة الرياح العاصفة، والحذر من تدني مستوى الرؤيا والانزلاق بفعل حالة الضباب وتوقع تساقط ثلوج في مناطق وسط وجنوب الوطن، والاستخدام الآمن لوسائل التدفئة بكافة أنواعها والحذر من تركها مشتعلة بالغرف المغلقة، واستخدام إنارة بديلة آمنة في حال انقطاع التيار الكهربائي، والتعاون مع طواقم الدفاع المدني وفسح المجال لمركبات الطوارئ والاتصال على الرقم 102 في حال وجود أي طارئ .