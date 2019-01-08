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العراق يحقق فوزاً مثيراً على فيتنام في كأس آسيا 2019

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:14 - 08 يناير 2019
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حقق المنتخب العراقي فوزا بشق الأنفس على نظيره الفيتنامي (3-2) في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، وذلك في مستهل مشواره في بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم.

وجاء هدف السبق لفيتنام بـ "نيران صديقة" سجله المدافع العراقي علي فائز عطية خطأ في مرماه، في الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول.

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وأدرك المهاجم العراقي مهند علي كاظم التعادل لمنتخب بلاده، في الدقيقة 35، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، في الزاوية اليسرى.

  

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ووضع المهاجم الفيتنامي كونغ فيونغ نغوين منتخب بلاده في المقدمة مرة أخرى، قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول.

 

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وأدرك العراق التعادل مرة أخرة عبر لاعبه همام طارق، مع مرور ساعة من بداية اللقاء.

 

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واقتنص المدافع العراقي علي عدنان كاظم هدف الفوز لأسود الرافدين، في الوقت القاتل عندما كانت المباارة تلفظ أنفاسها الأخيرة على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي بالإمارات. 

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وحصد العراق بذلك نقاط اللقاء الثلاث، ويحتل مركز الوصافة في المجموعة الرابعة، بفارق الأهداف خلف نظيره الإيراني، الذي حقق فوزا عريضا على منافسه اليمني بخماسية، يوم أمس الاثنين.  

وفيما يلي التشكيلة الأساسية لأسود الرافدين ومنتخب فيتنام:

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