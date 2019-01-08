جيش الاحتلال: نريد تهدئة طويلة وأموال قطر تمنع الانفجار

أعرب رئيس أركان جيش الاحتلال جادي ايزنكوت خلال زيارته لمستوطنات"غلاف غزة الثلاثاء" عن أمله بعقد تهدئة طويلة مع حركة حماس .

وأشار إلى أن الأموال القطرية التي يتم إرسالها إلى قطاع غزة تاتي تنفيذًا لمصلحة إسرائيل في تحريك الاقتصاد في غزة.

واوضح ايزنكوتقائلا" بدون الأموال القطرية ، سيأتي الانفجار بشكل أسرع".

أيزنكوت، الذي من المتوقع أن ينهي مهامه خلال اسبوع استبعد نشوب مواجهة عسكرية في الفترة القريبة. مضيفا" أنه يأمل في وقف إطلاق نار طويل حتى نهاية عام 2019 - عند اكتمال بناء الجدار حول قطاع غزة".

وزعم ايزنكوت أن إسرائيل أحبطت تهريب عشرات الآلاف من الصواريخ . مضيفا" "لا أعتقد أن أي شيء آخر يمكن القيام به في غزة، لقد أحبطنا تهريب من 15-20000 صاروخ".