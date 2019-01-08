الأشغال العامة ترفع حالة الاستعداد لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي القادم

أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة، اليوم الثلاثاء، رفع حالة الاستعداد والجاهزية، لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي القادم، وما يمكن أن ينجم عنه من تداعيات سلبية.

وقال الحساينة، في بيان صحفي، إن الوزارة على أهبة الاستعداد للتعامل مع حالات الطوارئ، التي من الممكن أن تنجم عن المنخفض الجوي كالسيول وربما تشكل الثلوج المتوقع على المرتفعات الجبلية العالية.

وأوعز لكافة المديريات للبقاء على أهبة الاستعداد، للتعامل مع السيول الناجمة عن هطول الأمطار خاصة في محافظات شمال الضفة، وتجهيز كاسحات الثلوج للتعامل مع هطول الثلوج المتوقع على قمم الجبال خاصة في مناطق وسط و جنوب الضفة.

ودعت الوزارة، المواطنين إلى توخي الحذر والحيطة خلال أيام المنخفض، والاتصال بأرقام الطوارئ الخاصة بالوزارة في حالات الطوارئ، التي تم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة عن إكمال استعداداتها لمواجهة فصل الشتاء عبر تنظيف عبّارات الطرق، و مجاري الأودية، وصيانة بعض الطرق التي تعمل على تجميع مياه الأمطار وعرقلة حركة السير، بالإضافة إلى توفير كافة الآليات والمعدات اللازمة للعمل على تخفيف الآثار السلبية للمنخفضات الجوية.