ثلوج ورياح قوية الليلة والزراعة تحذر المزارعين وتوصي ببعض الارشادات

تتعرض الأراضي الفلسطينية مساء اليوم الثلاثاء حتى نهاية الأسبوع الجاري لمنخفض جوي سريع ورياح قوية مما دفع الأرصاد الجوية ووزارة الزراعة لتحذير المواطنين والمزارعين من تأثير المنخفض الجوي.

ومن المتوقع أن تشهد بعض المناطق الليلة انخفاض كبير في درجات الحرارة لتصل إلى درجة مئوية واحدة فقط وتساقط للثلوج في المناطق المرتفعة.

الراصد الجوي يوسف أبو أسعد أكد، أن تساقط الأمطار والثلوج في الأراضي الفلسطينية سيبدأ الليلة حتى مساء غداً الأربعاء، مشيراً إلى أن درجات الحرارة تصل إلى درجة مئوية واحدة في منطقة الخليل.

وأوضح أبو أسعد لـ"فلسطين اليوم الإخبارية" مساء الثلاثاء، أن المنخفض الجوي سيكون سريع وستشهد مدن (الخليل، حلحول، بيت أمر، سعير، عصيون، بيت لحم) والمناطق التي ترتفع عن سطح البحر 950 متر خلال ساعات الليل تساقط للثلوج، بينما تشهد كافة مناطق فلسطين أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة.

وأشار أبو أسعد أن تأثير المنخفض الجوي شديد البرودة سينتهي مساء الأربعاء، وتبدأ درجات الحرارة ترتفع تدريجياً يومي الخميس والجمعة.

ولفت إلى أن درجات الحرارة في الخليل ستصل إلى درجة واحدة فقط في ساعات الليل بينما غداً الأربعاء ستصل إلى 6 درجات وفي القدس ستكون درجتين وغداً 7 درجات، مبيناً أن الرياح ستكون شديدة جداً.

وفي ذات السياق حذر المدير العام للإرشاد والتنمية لوزارة الزراعة في غزّة نزار الوحيدي، المزارعين كافة من اهمال وعدم الالتزام بالتوصيات والارشادات التي تطلقها الوزارة للتعامل مع المنخفضات الجوية حفاظاً على مزروعاتهم.

وأكد الوحيدي لـ"فلسطين اليوم الإخبارية"، أن المزارعين تعرضوا خلال الأيام الماضية إلى خسائر عديدة بسبب قوة الرياح، لافتاً إلى عدم وجود إحصائية دقيقة لعدم الانتهاء من المنخفضات الجوية.

وقدم الوحيدي بعض النصائح والارشادات إلى المزارعين والتي من أهمها (بقاء المزارع قرب مزرعته خلال أيام المنخفض الجوي- التأكد من عدم وصول الأمطار إلى الدواجن أو حظيرة الأغنام- الحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة داخل المزرعة- تغذية الدواجن فيتامين c لحمايتها خلال المنخفض- ربط أشجار النخيل حتى لا تتساقط قطوفها- ربط كافة الأشياء القابلة للطيران خلال فترة الرياح الشديد- تثبيت الأشجار العالية بشكل جيد).

وأشار إلى أن التهديد الأكثر تأثيراً على المزروعات هو الصقيع، لافتاً إلى أن الصقيع يعمل على تمزيق أوراق النباتات الزراعية مما يكلف المزارع خسائر فادحة.

وتوقع الوحيدي وقوع خسائر عدة خلال المنخفض الجديد لقوة الرياح، قائلاً: سننشر إحصائية بالخسائر فور توقف المنخفضات الجوية".