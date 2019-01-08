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الاحتلال يعتقل شاباً من مخيم الفوار بالخليل

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 18:33 - 08 يناير 2019
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، شابا من مخيم الفوار جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب طارق النواجعة من مخيم الفوار، على حاجز عسكري على مدخل قرية بيت عنون شمال الخليل.

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