بالفيديو: أول حادث مروري تكنولوجي.. سيارة تسلا تصدم روبوتا

وجدت شركة "تسلا" نفسها متورطة في حادث سيارة ذاتية القيادة، وهذه المرة كانت الضحية روبوتا مستأجرا بقيمة ألفي دولار يوميا.

فقد كشفت شركة "بروموبوت" -إحدى شركات التسويق التي تستخدم الروبوتات- أن أحد طرازاتها من الروبوتات تعرّض لحادث مروري من قبل سيارة تسلا ذاتية القيادة "طراز أس" في شارع لاس فيغاس.

ووقع الحادث المروري الأول من نوعه على طريق برادايس مساء الأحد الماضي عندما كان مهندسو الشركة ينقلون الروبوتات إلى كشك العرض.

ووفقا لتقرير بروموبوت، فقد وقع الحادث عندما كان عدد من الروبوتات في طريقها لأخذ مواقعها في الشارع استعدادا لحملة تسويقية بمناسبة معرض الإلكترونيات الاستهلاكية المقام في المدينة، فجاءت سيارة تسلا وصدمت أحد الروبوتات وأسقطته على جانب الطريق.

وتقول الشركة إن الروبوت لم يعد صالحا للاستعمال جراء الضرر الذي سبّبه الحادث.

وقال مدير التطوير في الشركة أوليغ كيفوكيرتسيف إنهم مستاؤون لما حدث، فقد جلبوا هذا الروبوت للمشاركة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية.

ورغم وجود سائق بشري احتياطي في سيارة تسلا المتسببة في الحادث، فإن السيارة كانت تعمل بواسطة القيادة الذاتية.

ويقول السائق الاحتياطي جورج كالديرا إنه شاهد الروبوت وظن أن نظام القيادة الذاتية سيغير اتجاهه، ولكنه لم يفعل، واستمر في القيادة بعدها لمسافة 50 مترا قبل أن يتوقف.