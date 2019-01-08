القيادي البطش يلتقي المفكر العربي بشور في بيروت

التقى عضو المكتب السياسي لـ"حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين"، ورئيس الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار خالد البطش منسق عام "الحملة الأهلية لنصرة فلسطين وقضايا الأمة"، معن بشور، مساء أمس الإثنين، وذلك بحضور ممثل حركة الجهاد في لبنان، إحسان عطايا، ومسؤول العلاقات الخارجية في بيروت، محفوظ منور، وفي وادي الزينة فادي أحمد أبو فؤاد.

وتناول اللقاء الأوضاع السياسية العامة في المنطقة عموماً، والأوضاع الفلسطينية على وجه الخصوص. وأطلع البطش بشور على أوضاع مسيرات العودة في غزة ومستلزمات صمود هذه المسيرات واستمرارها، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني مستمر في مسيراته السلمية حتى تحقيق أهدافها، بما في ذلك كسر الحصار عن غزة.

وشكر البطش بشور على دوره الكبير في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وبدوره، شكر بشور الوفد على زيارته، مطالبا "حركة الجهاد الإسلامي"، لما لها من دور أساسي في الساحة الفلسطينية، بذل كل جهد ممكن لإنهاء الانقسام المدمر للقضية الفلسطينية، مؤكداً أنه يعتبر نفسه وزملاءه جزءاً من نضال الشعب الفلسطيني والعربي تجاه قضية الأمة العربية والإسلامية.