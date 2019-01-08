المنظمات الاهلية تحذر من خطورة تطورات الاوضاع في غزة

حذرت شبكة المنظمات الاهلية في قطاع غزة، من خطورة الأوضاع الميدانية في قطاع غزة عقب قرار السلطة بسحب موظفيها من معبر رفح البري واستمرار التراشق الإعلامي بين حركتي فتح وحماس.

وطالبت الشبكة في بيان وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، مساء الثلاثاء، السلطة الفلسطينية بسرعة العدول عن قرارها والابتعاد عن اية اجراءات تمس حياة المواطنين.

وأعربت الشبكة الاهلية عن قلقها العميق تجاه التطورات المتلاحقة في قطاع غزة وبخاصة قيام الاجهزة الامنية في القطاع بشن حملة استدعاءات واعتقالات بين صفوف قيادات واعضاء حركة فتح وانسحاب موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية من معبر رفح وعودة الخطاب التوتيري التحريضي.

وأكدت على أن "استمرار هذه الاجراءات تخدم الاحتلال وسياساته الرامية الى تفتيت وضياع الهوية الوطنية وتعميق الانقسام بين الفلسطينيين والانقضاض على حقوقهم المشروعة.

كما دعت إلى ضرورة تكاتف الجهود الوطنية من اجل مواجهة هذه الحالة المتردية واحترام سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.

وأشارت الشبكة الى خطورة هذه التطورات وتداعياتها وبخاصة على واقع الحريات وحقوق الانسان والاوضاع الحياتية المتدهورة على كافة المستويات لأبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وكذلك تعميق حالة الانقسام السياسي.

كما تطالب بوقف لغة التحريض عن الخطاب السياسي والعودة الفورية الى حوارات المصالحة وتنفيذ اتفاقاتها بما يحقق الوحدة الوطنية وتوفير مقومات الصمود لأبناء شعبنا في مواجهة الاحتلال ومخططاته.