محلل "إسرائيلي": مخاوف من تصعيد عسكري قريب مع غزة

قال المحلل العسكري الإسرائيلي "آفي يسخروف": "إنّ هناك مخاوف لدى حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" من بدء جولة تصعيد عسكري جديد، في ظل التجاذب السياسي الحاصل بين حركتي فتح وحماس مؤخراً.

وأضاف المحلل "آفي يسخروف" في مقالٍ له، بأنَّ الخلاف السياسي بين حركتي فتح وحماس قد يلقي بظلاله على "إسرائيل"، وسط خشية حكومة الاحتلال بجولة جديدة من التصعيد العسكري مع غزة، مع احتمالات بدء تفعيل أدوات مسيرات العودة وكسر الحصار مقابل السياج الفاصل.

وبينَّ المحلل العسكري "آفي يسخروف": "أنَّ الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ستتدهور جراء التراشق الاعلامي والخلاف السياسي بين حركتي فتح وحماس، بعد سحب السلطة الفلسطينية موظفيها من معبر رفح".

ويذكر بأنَّ السلطة الفلسطينية أصدرت قراراً يتضمن سحب موظفيها العاملين في معبر رفح البري ، على خلفية منع حركة حماس إقامة مهرجان لإحياء ذكرى ال54 لانطلاقة حركة فتح على أرض السرايا وسط قطاع غزة.