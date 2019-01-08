القضاء التركي يبدأ محاكمة المتهمين في قضية اغتيال السفير الروسي

انطلقت اليوم الثلاثاء، في أنقرة إجراءات محاكمة 28 شخصًا، بينهم فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة، في قضية اغتيال السفير الروسي في تركيا عام 2016.

وقد مثل 14 من المشتبه بهم، تسعة منهم كانوا في قاعة المحكمة، بينما جرى توصيل القاعة بأربعة محتجزين آخرين عبر دائرة تلفزيونية، بحسب وكالة الأناضول.

ويجري محاكمة بقية المشتبه بهم، ومن بينهم جولن، غيابياً.

وفي نوفمبر/تشرين ثاني، وجه الادعاء في أنقرة اتهامات لجولن، إلى جانب 27 آخرين بتهمة اغتيال السفير أندريه كارلوف عام 2016.

ووفقا للوكالة، فقد تم توجيه لائحة اتهامات للمشتبه بهم، بسبب انضمامهم لمنظمة ارهابية والقتل العمد، بالإضافة إلى اتهامات لجولن وشبكته، التي تتهمها أنقرة بالتخطيط للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت في 2016، والسعي نحو تخريب العلاقات بين أنقرة وموسكو.

وكان كارلوف قد لقي حتفه من جراء إطلاق شرطي خارج الخدمة النار عليه في معرض بأنقرة في 19 ديسمبر/كانون أول من عام 2016، وردد مطلق النار شعارات إسلامية وندد بالتدخل الروسي قي الصراع السوري، قبل أن تتمكن الشرطة من قتله.