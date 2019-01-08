ليفني تشن هجوماً لاذعا على نتنياهو: دمرت إسرائيل

وجهت زعيمة المعارضة السابقة في "إسرائيل" رئيسة "حركة تنوعاه" تسيبي ليفني انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية يهودية الدولة.

وقالت ليفني: لا يعقل أن يتم تدمير دولة بسبب مصالح نتنياهو الشخصية، "إسرائيل" تمر في خطر بسبب مجموعة متطرفين تسيطر على نتنياهو، هذه المجموعات أحبطت مشروع يهودية الدولية وتضر بإسرائيل.

وأشارت إلى أنَّ المجموعة التي تقف حول نتنياهو دمرت إسرائيل من خلال أفكارها، إذ تعمل على ضم مزيد من الأرضي الفلسطينية إلى "إسرائيل"، الأمر الذي سيجعل الفلسطينيين اغلبية في "إسرائيل."

وذكرت أن "إسرائيل" بحاجة إلى قيادة تقاتل من اجل الحفاظ على الدولة.