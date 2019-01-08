الاحتلال ينقل الأسير عاصم البرغوثي إلى تحقيق "المسكوبية"ويُمدد اعتقال والده

قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الثلاثاء ، أن سلطات الاحتلال نقلت الأسير عاصم البرغوثي (33 عاماً) إلى مركز تحقيق "المسكوبية"، وأصدرت أمراً يقضي بمنعه من لقاء المحامي، فيما مددت المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال في "عوفر" والده الأسير عمر البرغوثي (66 عاماً) لمدة (72) ساعة إضافية تمهيداً لتحويله إلى الاعتقال الإداري.

وبحسب النادي فإن حصيلة حالات الاعتقال في بلدة كوبر قضاء محافظة رام الله والبيرة، وصلت إلى (40) حالة منذ تاريخ استشهاد الشاب صالح البرغوثي في الثاني عشر من كانون الأول/ ديسمبر 2018، وكان آخرهم شقيقه عاصم الذي اُعتقل الليلة الماضية. وبذلك يصبح الأب وأبنائه الثلاثة رهن الاعتقال، حيث اُعتقل في وقت سابق نجليه عاصف ومحمد.

وذكر نادي الأسير أن الأسير عمر البرغوثي تعرض لتحقيقٍ قاسٍ ومتواصل منذ قرابة الشهر في زنازين معتقل "المسكوبية"، دون أدنى مراعاة لوضعه الصحي الصعب.

يُشار إلى أن عاصم البرغوثي أسير محرر قضى سابقاً في معتقلات الاحتلال (11) عاماً وأُفرج عنه بعد انتهاء محكوميته في نيسان/ أبريل 2018، فيما قضى والده عمر البرغوثي أكثر من (26) عاماً في الأسر بين أحكام واعتقال إداري.