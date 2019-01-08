1800معتمر من الضفة يغادرون اليوم.. وغزة تنتظر

غادر معبر الكرامة، اليوم الثلاثاء، 1800 معتمر ومعتمرة، فيما سيشهد المعبر مغادرة 5 آلاف معتمر يوم غد، في حين ينتظر سكان قطاع غزة الاتفاق بشأن مصاريف العمرة ، ليكون اغلاق معبر رفح مجدداً عقبة عادة للواجهة مجدداً.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة "أن سفر المعتمرين من مدينة الرئيس محمود عباس للحجاج والمعتمرين في مدينة أريحا، يكون بشكل منفصل عن حركة المسافرين التي بقيت من استراحة أريحا، وبدأت الشرطة بتسهيل سفر المعتمرين مع ساعات الصباح ومن المتوقع أن تستمر حتى ساعات الظهيرة".

وأضاف البيان، "أن الحركة على معبر هذا الاسبوع اعتيادية ولا يوجد اي تشويشات على حركة المسافرين".

ويشار الى ان الخلافات حول التكاليف النهائية للمعتمرين في غزة، وضعت حداً لأمال المواطنين في القطاع وخاصة ان الأرقام التي تم التحدث عنها بلغت ضعف تكلفة العمرة قبل اربع سنوات ، بسبب رفع السلطات المصرية لتكاليف المواصلات البرية والجوية