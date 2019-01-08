يكشف:أهم حسابات وصفحات الإعلام الاجتماعي المتابعة بفلسطين

أطلق المركز الشبابي الإعلامي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، تقريره 2018، للعام الثاني على التوالي، والذي كشف عن السلوك العدائي للمحتوى الفلسطيني خاصةً على صفحة "الفيس بوك".

وقد أوضح ناجي شكري الظاظا مدير المركز الشبابي ورئيس فريق العمل، أن التقرير السنوي يطلق للعام الثاني على التوالي، حيث حافظ في التقرير الحالي على استثمار كل جهد من أجل الخروج بصورة أجمل ومحتوى أكثر دقة وفق منهجية علمية واضحة.

ويهدف التقرير السنوي، لرسم الصورة الشاملة لأبرز ما تداوله نشطاء الإعلام الجديد من موضوعات ووسوم وفعاليات على منصات التواصل الاجتماعي خلال عام 2018، مع رصد للحسابات الأكثر متابعة على المنصات الأكثر تفاعلاً فلسطينياً وهي: "فيسبوك وتويتر وانستغرام ويوتيوب وتليجرام".

وأضاف الظاظا، أن القائمين على التقرير، حرصوا على تقديمه بمعايير تتناسب مع بعض التغيرات التي حصلت لبعض المنصات، حيث تم الاعتماد في العام الماضي في تويتر الحسابات الشخصية التي حصلت على العلامات الزرقاء بينما في العام الحالي اعتمدوا الحسابات الأكثر متابعة بسبب إيقاف تويتر لخدمة التوثيق خلال عام 2018، وفي حسابات فيسبوك اعتمدنا عدد المتابعين لأكثر الحسابات والصفحات للشخص نفسه بخلاف ماكان في تقرير العام الماضي.

وبين، أنه تم إشراك الجمهور الفلسطيني، في جمع البيانات بشكل مباشر، عبر استبانات خاصة تتيح للنشطاء المساهمة في إثراء التقرير بآرائهم ومعلوماتهم حول موضوعات التقرير.

ولفت الظاظا، إلى أن التقرير اعتمد منهجية علمية واضحة لجمع البيانات وتحليلها، من خلال توظيف ثلاث أدوات هي الاستبانة وفرق العمل ومواقع التحليل الالكتروني.

وفي تصريحٍ خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" ـمع الظاظا، أوصى بضرورة الاهتمام بمنصة "الانستغرام" فلسطينياً، كونها تتصدر الترند العالمي، منوهاً إلى أن التقرير لم يرصد منصة "السناب شات" نظراً لهبوطه عالمياً.

وبين الظاظا، أن "الستوري" كان أكثر بروزاً في عام 2018، ليس فقط على الأنستغرام بل "السناب شات" و"الفيس بوك".

وحول أهمية التواصل مع الوزارات المعنية بشأن التقرير، قال الظاظا:"بعد عقد المؤتمر سيتم التواصل مع الجهات المعنية من أجل الاهتمام به، لأنه من الواضح أن جهات مهمة ليس لها حسابات نشطة على مواقع "السوشيا ميديا".

جدير بالذكر، أن "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، هي إحدى رعاة تقرير واقع الإعلام الاجتماعي في فلسطين عام 2018 إعلامياً.





























