مستوطنون يقطعون 30 شجرة زيتون جنوب الخليل

اقدمت مجموعة مستوطنين، اليوم الثلاثاء، على تقطيع قرابة ثلاثين شجرة زيتون، في منطقة الحمرا شرق يطا جنوب مدينة الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية جنوب الخليل راتب جبور، إن مستوطني مستوطنتي "ماعون" و"حافات ماعون" المقامتين عنوة على أراضٍ محتلة شرق بلدة يطا، قطعوا ما يقارب 30 شجرة زيتون تزيد اعمارها عن الـ30 عاما، تعود ملكيتها لمواطنين من عائلة ربعي.

وأشار إلى أن اقتلاع وتكسير أشجار الزيتون في المنطقة تكرر عدة مرات خلال الأعوام القليلة الماضية، موضحا أن اعتداءات المستوطنين تهدف إلى التضييق على المواطنين في ارضهم ورزقهم، لتنفيذ مخططات استيطانية جديدة، وتوسيع المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم.

وناشد كافة المؤسسات الوطنية والحقوقية والدولية بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه الممارسات الهمجية التي تدل على بلطجة هؤلاء المستوطنين المدعومين من حكومة الاحتلال.