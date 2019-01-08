ايفون تقلد هواوي.. صورة للهاتف الجديد تثير الجدل!

من المنتظر أن تطلق أبل هاتفها الذكي الجديد الذي سيطلق عليه اسم "آيفون XI" أو "آيفون 11، في العام 2019.

ومن أهم المميزات التي يتوقع أن يتضمنها هذا الجهاز نظام الكاميرات الثلاث في الخلف، ليكون شبيها بمنافسيه بنظام التشغيل أندرويد، مثل هواوي ميت 20 برو.

وبحسب المواصفات المسربة، التي حصل عليها موقع "ديجيت" المعني بأخبار التكنولوجيا، فإن اثنتين من الكاميرات ستكونان فوق بعضهما، أو عاموديتان، كما هو الحال مع هاتف آيفون X اس.

وستشكل الكاميرتان مثلثا متساوي الأضلاع مع الكاميرا الثالثة، التي سيعلوها ضوء الفلاش المتوهج.

وفي أسفل مربع الكاميرات والضوء، سيكون هناك مكبر الصوت، وفقا لما ذكرته صحيفة "مترو" البريطانية.

وبحسب المصادر، فإن "آيفون 11" ما زال في مرحلة التطوير الهندسي، ما يعني أن أبل يمكن أن تعمد إلى تغيير بعض المواصفات فيه قبل إنتاجه بصورة تجارية في سبتمبر المقبل.