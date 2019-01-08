الاحتلال يخطط لتوسيع مستوطنة "افرات" جنوب بيت لحم

قالت صحيفة هآرتس الاسرائيلية، إن الحكومة الاسرائيلية تعمل على تنفيذ خطة بناء واسعة النطاق في مستوطنة افرات جنوب بيت لحم والتي من شأنها أن تطوق المدينة.

وأوضحت هآرتس في خبر نشرته، اليوم الثلاثاء، أنه تم "تخصيص 1200 دونم لصالح الخطة المذكورة والتي تنص على إنشاء حي جديد لتوسيع مستوطنة افرات باتجاه مدينة بيت لحم، علما أن المنازل والبيوت التي ستقام في هذا الحي ستكون في منطقة تعتبر حساسة للغاية من الناحية السياسية".

وكانت الإدارة المدنية قامت بتخصيص هذه المنطقة ونقلها لصالح وزارة البناء والإسكان الشهر الماضي في خطوة تهدف الى السماح بالشروع في عمليات التخطيط لإقامة هذا الحي والذي سيطلق عليه اسم "جفعات عيتام".

وأوضحت الصحيفة أن عملية إنشاء هذا الحي الاستيطاني الجديد تتطلب القيام بعدة أعمال، خاصة بشق طرق جديدة وبنى تحتية، توطئة لإقامته.

وأشارت إلى أن 14 وزارة ستقوم برصد أموال من ميزانياتها لدعم هذه الخطة.

يشار إلى أن مجلس افرات المحلي كان أقام في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي نقطة استيطانية عشوائية صغيرة في هذه المنطقة، وبحسب المخطط ستقام عليها المئات من الوحدات السكنية الجديدة.