هل يلعب كريستيانو رونالدو في الخليج؟

تلقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عرضا مغريا للانتقال إلى أحد الأندية الخليجية، في خطوة قد تكون ختاما لمسيرته في الملاعب.

وذكر موقع دون بالون الإسباني أن رونالدو تلقى عرضا للانتقال إلى أحد الأندية الإماراتية بداية من الموسم المقبل مقابل ستين مليون يورو سنويا، وهو ما يساوي ضعفي المبلغ الذي يتقاضاه حاليا مع نادي يوفنتوس.

واستند الموقع في تقريره إلى العلاقات الجيدة التي تربط رونالدو بأعضاء من الأسرة الحاكمة في الإمارات، وهو ما تجسد في اختيار اللاعب لمدينة دبي من أجل قضاء إجازة نهاية السنة قبل أن يشارك في حفل جوائز غلوبل سوكر.

ورغم أن رونالدو (33 عاما) اقترب من ختام مسيرته في الملاعب بحكم السن، فإن اللاعب صرح في وقت سابق بأنه يخطط للاستمرار سنوات أخرى في المستوى العالي.

وبرر رونالدو رحيله عن ريال مدريد خلال الصائفة الماضية باتجاه يوفنتوس بالبحث عن تحديات جديدة، وهو ما نجح فيه حتى الآن بتسجيله 15 هدفا في 24 مباراة بكل المسابقات.