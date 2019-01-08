اليوم : فتح معبر رفح البري في اتجاه واحد فقط

قررت السلطات المصرية اليوم الثلاثاء، فتح معبر رفح البري، في اتجاه واحد فقط.

وقالت وزارة الداخلية في قطاع غزة: ان السلطات المصرية ابلغتهم بعمل معبر رفح اليوم الثلاثاء للأفراد في اتجاه الوصول فقط، ولإدخال البضائع.

في سياق متصل أبدت وزارة الداخلية والأمن الوطني الاثنين، استعدادها تشغيل معبر رفح البري اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، عقب تسلم طواقمها المعبر فجر امس من موظفي السلطة.

وقالت الداخلية في بيان إنه "بعد إبلاغنا بقرار هيئة المعابر والحدود في السلطة الفلسطينية أمس الأول بسحب موظفيها من معبر رفح، وحرصاً على مصلحة المواطنين، قامت طواقمُ المعابر العاملة في وزارة الداخلية والأمن الوطني بدورها في استلام المعبر فجر اليوم الإثنين".

وأوضحت الداخلية أن موظفيها بدأوا إجراءاتهم في تسلّم جميع مرافق المعبر وتفقّد جاهزيتها للعمل، وقد استلموا مهامهم وأتمّوا الجاهزية لإعادة تشغيل المعبر اعتباراً اليوم الثلاثاء.

وكانت الهيئة العامة للشؤون المدنية في السلطة قررت مساء أمس الاول سحب كافة موظفيها بمعبر رفح ابتداءً من صباح امس.