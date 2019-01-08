الاحتلال يزعم اعتقال منفذ عملية "جفعات أساف"

قالت مصادر إعلامية عبرية صباح اليوم الثلاثاء، نقلا عن بيان لجيش الاحتلال عن اعتقال من يقول أنه منفذ عملية "جفعات أساف" الأسير المحرر عاصم البرغوثي.

وبحسب ادعاء جيش الاحتلال فإن البرغوثي اعتقل خلال حملة تفتيش واسعة في قرية أبو شخيدم شمال رام الله.

وكانت قوة احتلالية كبيرة ترافقها قوات "اليمام" الخاصة، اقتحمت القرية فجرا وقامت بمداهمة العشرات من المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، واعتقلت أربعة أفراد من عائلة " أدريس" بعد الاعتداء عليهم بالضرب وتجريب منزلهم.

وتتهم أجهزة الاستخبارات الصهيونية الأسير المحرر "عاصم البرغوثي" من بلدة كوبر شمال رام الله، بوقوفه خلف العملية التي وقعت في 13 ديسمبر الفائت بالقرب من مستوطنة "جغفات أساف" المقامة على أراضي المواطنين شرق رام الله، التي قتل خلالها اثنين من المستوطنين وأصيب ثالث بجراح خطيرة، فيما استطاع المنفذ في حينه من الفرار دون إعتقاله.

وخلال الأيام الفائتة شنت قوات الاحتلال، حملات مداهمة واسعة في كل من مدينتي رام الله والبيرة بحثا عن البرغوثي دون أن تتمكن من اعتقاله.

والجدير بالذكر أن عاصم البرغوثي أسير محرر وشقيق الشهيد صالح البرغوثي الذي اغتالته قوات الاحتلال بدعوى وقوفه خلف عملية قتل مستوطنين بعد إطلاق النار عليهم أمام مستوطنة "عوفرا" المقامة على أراضي المواطنين شرق رام الله في نوفمبر الفائت.