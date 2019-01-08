أبو مرزوق لقادة فتح: ماذا فعلتم عندما اختلفتم مع الاحتلال؟

هاجم القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" موسى أبو مرزوق، اليوم الثلاثاء، قادة حركة فتح، على خلفية الإجراءات الأخيرة للسلطة في قطاع غزة.

وقال أبو مرزوق في تغريدة له على تويتر:"قادة فتح الكرام حينما اختلفتم مع حماس تركتم المعابر، وقطعتم الرواتب، وأفقرتم غزة، وقطعتم الكهرباء، وتفاخرتم بالتنسيق الأمني، وأضعتم الضفة، وحاصرتم غزة".

وأضاف:"تم حل التشريعي، ودمرتم ما تبقي من مؤسسات، والتهديد بإجراءات جديدة في ازدياد".

وتساءل أبو مرزوق في التغريدة:"السؤال عندما اختلفتم مع الاحتلال ماذا فعلتم له ؟".

يذكر، أن توتراً يسود بين السلطة في الضفة وحركة حماس على خلفية سلسلة إجراءات وخطوات جرت في القطاع، كسحب موظفي السلطة من معبر رفح، وقطع رواتب الموظفين.