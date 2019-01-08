استجواب ميداني للشيخ خضر عدنان... حملة اعتقالات واسعة في الضفة

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مختلف أنحاء الضفة الغربية اعتقلت خلالها عدد من الشبان عرف منهم 13 شابا، بحسب مصادر محلية. ورافق عمليات الاعتقال مداهمات منازل المواطنين وتخريبها ومصادرة بعض محتوياتها.

وبحسب مصادر محلية فقد اقتحمت قوة احتلالية بلدة عرابة القريبة من جنين وداهمت منزل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي "خضر عدنان" وقامت باستجوابه والتحقيق الميداني معه.

وفي محافظة رام الله والبيرة شنت قوات الاحتلال حملة تفتيش لعدد من المنازل والمحال التجارية بعد اقتحام مدينة البيرة بعد منتصف الليل، وقامت بمصادرة عشرات الكاميرات المراقبة، واندلعت مواجهات عنيفة خلال تصدي الشبان لهذه القوات في شوارع المدينة امتدت لمدينة رام الله الملاصقة.

وداهمت قوة احتلالية مخيم الأمعري الواقع بين مدينتي رام الله والبيرة واعتقلت الشاب". فايق الترمساني".

وفي ساعات الصباح الباكر اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها وحدات اليمام الخاصة بلدة أبو شخيدم شمال رام الله واعتقلت المحرر ضياء إدريس، ووالده "محمود عبد المعز ادريس" وأشقائه هيثم" و" مهند" بعد الاعتداء عليهم وتخريب محتويات منزلهم.

وفي بلدة قرية كوبر القريبة، شمال رام الله، اعتقل الشابان " زياد شلالدة" و"محمود زياد شلالدة".

وفي رام الله أيضا داهمت قوة احتلال بلدة بدرس غربي المدينة واعتقلت الشاب " أوس ناصر مرار".

وفي الجنوب اعتقل كل من الشاب "أمين محمود ثوابتة" والفتى "علي محمود طقاطقة"، والفتى "راضي صلاح طقاطقة" من بلدة بيت فجار جنوب شرق بيت لحم، وفي محافظة بيت لحم أيضا أعتقلت قوات الاحتلال الفتى " مؤيد عبد الله العمور" من بلدة تقوع شرقا.

وداهمت قوة احتلالية منزل الشاب "رأفت خالد صباح" من الخضر جنوب المدينة وسلمته تبليغا بمراجعة مقر مخابراتها للمقابلة.

وسلمت قوة احتلالية الأسير المحرر " عيد موسى ابريوش" من دورا جنوب الخليل تبليغا للمقابلة.