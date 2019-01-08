الطقس: أجواء شديدة البرودة واحتمال سقوط زخات من الثلوج

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائما جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا فوق المناطق الشمالية تمتد خلال ساعات المساء والليل الى بقية المناطق والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر مائجا .

وتكون الأجواء هذه الليلة غائمة وشديدة البرودة وتسقط بإذن الله الأمطار التي قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا فوق معظم المناطق، ويحتمل سقوط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 950 م فوق مستوى سطح البحر والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.

وقالت دائرة الأرصاد إن الجو يكون يوم غد الاربعاء، غائماً الى غائم جزئي وشديد البرودة ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله الأمطار التي قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا فوق معظم المناطق ويحتمل سقوط زخات من الثلج في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 950 م، والرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.

ويكون الجو الخميس صافياً شديد البرودة الى بارد ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج ويحتمل تشكل الصقيع الانجماد خلال ساعات الصباح الباكر.

والجمعة، يكون الجو غائماً جزئيا الى صاف وبارداً ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج ويحتمل تشكل الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين الثلاثاء والأربعاء من خطر شدة سرعة الرياح، وخطر تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، ومن خطر التزحلق على الطرقات، ومن احتمال تشكل الصقيع والانجماد فجر الخميس وفجر الجمعة.