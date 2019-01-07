وفد من الجهاد يبحث مع المستشارة السورية بثينة شعبان مستجدات القضية الفلسطينية

التقى وفدٌ من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بالمستشارة السياسية والإعلامية لرئاسة الجمهورية العربية السورية الدكتورة بثينة شعبان.

وضم الوفد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي ورئيس اللجنة العليا لمسيرات العودة في غزة خالد البطش وأبو مجاهد منسق الساحة في سوريا، وأبو عاطف مسؤول العلاقات العامة.

بدوره، شدد القيادي البطش بضرورة حشد طاقات الامتين العربية والإسلامية لمواجهة مشروع تصفية القضية الفلسطينية "صفقة القرن"، مشيداً بدور الجمهورية العربية السورية الرائد في محور المقاومة، وما قدمته وما تقدمه في دعم مسيرة المقاومة ونضالات وتطلعات الشعب الفلسطيني.

وتطرق البطش إلى مجريات سير فعاليات مسيرة العودة، وضرورة تعزيزها ودعمها لضمان استمرارها.

من جانبها، شددت المستشارة بثينة شعبان على انَّ فلسطين هي القضية المركزية الأولى بالنسبة للجمهورية السورية.

وعن مسيرات العودة وما حققته من نجاحات في مواجهة المشروع الأمريكي في المنطقة، ابدت استعداد لدعم مسيرات العودة، وإمكانية استقبال جرحى المسيرات للعلاج في سوريا، مثمنة نضال الشعب الفلسطيني في مواجهة مشاريع الغطرسة والاستكبار في المنطقة.

وتوجهت شعبان بالتحية لأبناء الشعب الفلسطيني وأهمية دعمه حتى استعادة كافة حقوقه.





