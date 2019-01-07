ليبرمان: لن أجلس في حكومة فيها غانتس

قال وزير الجيش الإسرائيلي المُستقيل ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، اليوم الأحد إن رئيس الأركان السابق الجنرال بني غانتس لا يعد من التيار اليميني ولا من التيار الوسط.

ووفقاً لصحيفة "معاريف" العبرية، أوضح ليبرمان أن غانتس يساري بامتياز، قائلاً إنه لن يكون عضواً في حكومة يسارية يجلس فيها غانتس على الإطلاق.

وأضاف ليبرمان أن الحقيبة الوزارية المفضلة لديه في حال دخل الحكومة المقبلة ستكون وزارة الجيش التي كان يشغلها قبل استقالته منها في أعقاب الجولة التصعيدية الأخيرة مع غزة.

المصدر: عكا للشئون الإسرائيلية