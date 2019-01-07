الاحمد يهدد: الخطوة القادمة ستكون سحب الموظفين من معبر "ابو سالم"ولن نعلن عن باقي الإجراءات

هدد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" بأن الخطوة القادمة من قبل السلطة -بعد سحبها موظفيها من معبر رفح- ستكون سحب الموظفين من معبر كرم أبو سالم وبقية المعابر الأخرى.

وقال الأحمد في لقاء على تلفزيون فلسطين: إنَّ هناك خطوات قادمة لتقويض سلطة الامر الواقع في غزة، هناك اجراءات كثيرة سنتخذها قد تشمل الجوازات والشهادات التعليمية.

وأضاف: "سنواصل إجراءاتنا للنتيجة النهائية بتقويض سلطة الانقسام، هؤلاء المليشيات المسلحة في غزة نفسنا معهم طويل (..) سنقوم بإجراءاتنا ضد حماس دون المساس بمصالح الناس ولن نعلن ماهية الاجراءات"، على حد وصفه.

واعتبر الأحمد أن "حماس اداة في يد القيادة الدولية للإخوان المسلمين والدول المتحالفة معها"، مشيراً إلى أنًّ "الشيء المؤلم هو، ما مصير الاتفاقيات التي وقعت، والتي لم تحترمها".

وأضاف "نحن لا نفكر بالانتقام من غزة، ولكن يجب أن نعيد غزة إلى الشرعية، وحماس أجرمت بحق غزة منذ انقلابها في عام 2007"، متابعاً "من يمنع احتفال انطلاقة الثورة الفلسطينية التي اعتاد الشعب الفلسطيني في كل مناطقه التي يتواجد فيها وبكل فصائله دون استثناء أن يحتفل بها، ومن يمنع التجمع الوطني لأسر الشهداء من أن تحتفل بيوم الشهيد أشك أن له علاقة بالوطنية الفلسطينية".

وأردف " وأشك تماماً بوطنية كل من يسكت عن تصرفات هؤلاء سواء كانوا فصائل أو وسائل إعلام او مواطنين"، مشدداً على أن انطلاقة الثورة انطلاقة كل الشعب الفلسطيني وليس فتح وحدها.

وشدد عضو اللجنة التنفيذية ومركزية فتح على أن الانقسام أخطر من الاحتلال نفسه، وأنه من صناعة إسرائيل، التي تحاول عدم إسقاط سلطة حماس في غزة"، كما قال.