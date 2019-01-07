الاحتلال يستهدف منازل المواطنين بقنابل الغاز في الطيبة غرب جنين

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المنازل في قرية الطيبة غرب جنين.

وذكر رئيس مجلس قروي الطيبة خالد جبارين، أن قوات الاحتلال استهدفت منازل المواطنين في المنطقة الغربية من القرية المحاذية لجدار الضم بقنابل الغاز المسيل للدموع ما أدى الى إصابة أصحاب المنازل بحالات اختناق.

وأوضح أن هذه المعاناة مستمرة وتتكرر بشكل دائم ما يتسبب بإلحاق الضرر بالمواطنين وإثارة الرعب بين الأطفال والنساء، خاصة في الحي الغربي، والحي الشمالي بمحاذاة المدرسة الثانوية.

وأشار جبارين، الى أن قوات الاحتلال قامت بتهديد أصحاب المنازل الواقعة بمحاذاة الجدار باقتلاع أشجار الزيتون وفرض عقوبات تعسفية بحقهم.