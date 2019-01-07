مهرجان الانطلاقة بغزة يفجر خلافات داخلية في حركة فتح

بعد أسبوع من التوتر في العلاقات بين حركتي فتح وحماس على خلفية إيقاد الشعلة 54، وما تبعه من الإعلان عن مهرجان انطلاقتها في السابع من يناير في ساحة السرايا، ورفض حركة حماس، وهو ما توج في مساء الأمس بقرار من قيادة حركة فتح بغزة بالإعلان بإلغاء المهرجان، دون ذكر الأسباب.

ورغم أن قيادات فتحاوية أكدت على أن قرار المهرجان هو بيد قيادة الحركة في غزة، خرج عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء توفيق الطيراوي مساء اليوم ببيان، يطالب فيه بإقالة الهيئة القيادية لحركة فتح في قطاع غزة، لإلغائها المهرجان، وهو ما أدى بقيادة الحركة للرد عليه، لتحول الخلاف إلى خلافٍ فتحاوي داخلي.

وفي بيان للطيراوي نشره مساء الإثنين على صفحته الشخصية على الفيسبوك وتداولته وسائل الإعلام المحلية، طالب فيه، بإقالة الهيئة القيادية لحركة فتح في قطاع غزة، على خلفية إلغاء احتفالات الانطلاقة في القطاع، والتي كان مزمعاً إقامتها يوم أمس، بعد رفض حركة حماس والتي تمارس سلطة القمع الواقع على القطاع، ومنعها إقامة احتفالات الانطلاقة بغزة. كما جاء في نص البيان.

وتساءل الطيراوي عن الجهة المخولة بإقامة الاحتفالات أو إلغائها، وكيف تتخذ القرار أصلاً، في الوقت الذي احتشدت كل كوادر الحركة وأعضائها وشعبنا الفلسطيني في القطاع الباسل لإقامتها.

وأكد الطيراوي على أن من قرر منع إقامة هذه الاحتفالات في الخان الأحمر هو الاحتلال الإسرائيلي، وقد تمرد شعبنا وأبناء حركتنا العظيمة على قرار الاحتلال وتوافدوا بالآلاف على قرية الخان الأحمر المهددة بالهدم وأقاموا الاحتفال، بينما رضخت الهيئة القيادية بغزة لقرار المنع الصادر من قبل سلطة حماس في القطاع لهذا المنع وألغت احتفال الانطلاقة، وهو الأمر المستهجن خصوصاً بعد قيام حماس باعتقال المئات من كوادر الحركة وزجهم في سجونها.

وأوضح الطيراوي بأن الهيئة القيادية لفتح في قطاع غزة لم تعرض حين تشكيلها على اللجنة المركزية للحركة ولم تأخذ موافقتها من هذا الإطار القيادي الأول في الحركة، وقد قررت هذه اللجنة القيادية إغلاق مقار الحركة في القطاع دون الرجوع إلى لجنتها المركزية ودون استشارتها، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في تشكيلها بعد إقالتها فوراً.

ولم يتأخر رد قيادة الحركة في قطاع غزة كثيراً، ليصدر بيان يرد فيه على الطيراوي، لتؤكد التزامها بالحركة وقيادتها وعلى رأسها رئيس الحركة محمود عباس، وأكدت أن موقفها بإلغاء المهرجان هو موقف مسؤول في مقابل الإجراءات التي أقدمت عليها حركة حماس.

وقالت قيادة حركة فتح في غزة، أكدتم يا أبناء فتح الميامين وأنتم تحيون ذكرى انطلاقة ثورتكم المعاصرة، التزامكم بحركتكم وبقيادتكم، وعلى رأسها الرئيس أبو مازن، وبرهنتم على استعدادكم للمضي في طريق النضال الوطني حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأضافت الحركة في بيانها، "في الوقت الذي شهد شعبنا الموقف المسئول الذي أبدته حركتكم في مقابل الإجراءات التي أقدمت عليها حركة حماس، والتي لو قدر لها أن تنفذ لغرقت غزة في دوامة من العنف، بدلاً من السعي لوضع حد لهذا الانقسام البغيض، وبما يبعث الأمل في نفوس شعبنا.

هذا وثمن القيادي في حركة حماس صلاح البردويل، قرار قيادة حركة فتح في غزة بإلغاء المهرجان. واعتبر في تصريحات صحافية مساء اليوم، أن قيادة فتح بغزة، كانت عقلانية وواعية لأنها أوقف المهرجان". وأكد أن حركة حماس تحيي قرار قيادة فتح في غزة برفض المسيرة التي دعا لها الرئيس عباس والتي كانت وصفقة للاقتتال الداخلي، على حد وصفه.