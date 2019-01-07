المشهرواي: عباس لا يريد غزة ولا يوجد لديه أي خطة لاستعادتها



قال سمير المشهراوي القيادي في "التيار الإصلاحي" لحركة فتح، اليوم الإثنين، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم يحترم نتيجة الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2006، معتبرًا أنه "لا يريد غزة".

وأضاف المشهرواي في لقاء متلفز: "حذرنا أبو مازن من اجراء الانتخابات في 2006، لكنه أصر على ذلك بحجة الضغوط الأمريكية التي يتعرض لها بشأن ضرورة مشاركة حماس في الانتخابات".

وتابع : "خطاب محمود عباس لا يليق به أن يكون خطابا للثورة الفلسطينية أو بحركة فتح" مردفا : "سياسات أبو مازن أضعفت حركة فتح وأوصلت الوضع الوطني الفلسطيني لأسوأ حالاته". وفقا له.

وقال القيادي في التيار الإصلاحي: إن "المقاومة الفلسطينية بغزة أنزلت المستوطنين إلى الملاجئ بينما جنود الاحتلال كانوا يلتقطون صور السيلفي بالقرب من بيت محمود عباس في رام الله".

وأشار إلى أن "أبو مازن صاحب خيار وحيد، وصاحب الخيار الوحيد دائما ضعيف". بحسب حديثه.

وفي سياقٍ آخر، اعتبر المشهراوي أن الرئيس عباس، "يدفع بأبناء فتح في غزة للمواجهة مع حماس"، مشيرا إلى انه "لا يريد غزة ولم يشعر نفسه رئيسا له مطلق الصلاحيات إلا حينما فقد غزة، ولا يوجد لديه أي خطة لاستعادة غزة".

وأدان المشهراوي الاعتقالات بحق أبناء وكوادر حركة فتح في غزة، داعيا حماس إلى "مراجعة سياستها وسلوك أجهزتها".

ولفت إلى أن أيدي التيار الإصلاحي لحركة فتح "ممدودة دائما للمصالحة"، قائلا : "ندعم الوحدة الوطنية ولو على حسابنا".

وأضاف أن "فلسطين أهم من الجميع وأقوى من أي فصيل"، مشددا أنه "يجب على حماس أن تتخلى عن وهم السلطة المطلقة". بحسب وصفه.

ونوه إلى أن بعض الفصائل الفلسطينية "تجاري" الرئيس عباس "خوفا من قطع مخصصاتها". وفقا له، معتبرا في الوقت ذاته أن حركة "حماس تقبل دعما قطريا مغمسا بالذل". على حد وصفه.