الأرصاد: الطقس بارد غداً الثلاثاء

توقعت الأرصاد الجوية، أن يكون طقس فلسطين يوم غد الثلاثاء 8 يناير 2019 غائما جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة.

ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، فوق المناطق الشمالية تمتد تدريجيا خلال ساعات المساء والليل الى بقية المناطق.

وخلال ساعات الليل المتأخرة تسقط زخات من الثلج الخفيف فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 950 م فوق مستوى سطح البحر والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر مائجا.

وهذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئيا وشديدة البرودة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق الشمالية الرياح غربية الى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.