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عرض مغري لرودريغيز من قبل أرسنال

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:55 - 07 يناير 2019
خميس رودريغز خميس رودريغز
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ذكرت تقارير صحفية، أن فريق آرسنال الإنجليزي أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات النجم الكولومبي، خاميس رودريغيز، المعار من ريال مدريد الإسباني إلى بايرن ميونخ الألماني حتى نهاية الموسم.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية اليوم الإثنين، فإن آرسنال تقدم بعرض يبلغ 70 مليون يورو للنادي الملكي، من أجل الظفر بتوقيع الدولي الكولومبي الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى موافقة ريال مدريد على عرض النادي اللندني، رغم امتلاك بايرن ميونخ أحقية شرائه قبل نهاية الموسم مقابل 42 مليون يورو.

ويملك النادي البافاري بندًا في عقده مع خاميس، المعار إليه لمدة موسمين، يسمح له بإمكانية التعاقد معه بعقد دائم.

ورغم ذلك، لا يخطط خاميس رودريغيز، للبقاء داخل ملعب أليانز أرينا، لعدم رضاه عن وضعه، منذ وصول المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش إلى بايرن ميونخ.

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