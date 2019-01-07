نتنياهو: أطالب بمواجهة الشهود ضدي.. والشرطة لا داعي

في محاولة منه لإنقاذ نفسه من تهم الفساد والرشوة .. قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مساء اليوم، أنه طالب بمواجهة علنية مع شهود العيان الذي شهدوا ضده في القضايا المنسوبة إليه، إلا أنه رفض طلبه أكثر من مرة.

وكرر نتنياهو مساء اليوم، طلبه بمواجهة الشهود، كون شهادتهم مخالفة مع حقيقته. كما زعم.

وقال: كنت دائما على نهج من المهنية، يتحدثون عن رشوة عن ماذا يتحدثون عن أموال وأملاك، يتحدثون عن الإعلام المؤيد، أنا أكثر شخصية يهاجمها الإعلام في كل المواقع.

من جهتها، ردت شرطة الاحتلال، بأن طلب نتنياهو بمواجهة الشهود بأنه لم تكن هناك حاجة للمواجهة خلال فترة التحقيق.

الجدير ذكره، أن الساحة السياسية الإسرائيلية تشهد حالة غليان لاستقطاب أصوات الناخبين في الانتخابات المقررة في ابريل القادم.