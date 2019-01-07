مصرع فلسطيني واصابة 5 آخرين جراء حادث طرق قرب مستوطنة مودعين

لقي فلسطيني مصرعه مساء اليوم الاثنين، فيما أصيب 5 آخرين جراء حادث طرق وقع قرب مستوطنة مودعين عيلييت بالضفة المحتلة.
وذكرت المصادر العبرية أنَّ المصابين نُقلوا إلى مستشفى شعاري تسيك في القدس المحتلة.
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