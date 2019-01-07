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مصرع فلسطيني واصابة 5 آخرين جراء حادث طرق قرب مستوطنة مودعين

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 19:47 - 07 يناير 2019
حادث حادث
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لقي فلسطيني مصرعه مساء اليوم الاثنين، فيما أصيب 5 آخرين جراء حادث طرق وقع قرب مستوطنة مودعين عيلييت بالضفة المحتلة.

وذكرت المصادر العبرية أنَّ المصابين نُقلوا إلى مستشفى شعاري تسيك في القدس المحتلة.

 

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