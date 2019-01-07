البردويل: عباس أراد الاقتتال الداخلي و"فتح" بغزة رفضت مخططه

اتهم عضو المكتب السياسي لحركة المقومة الإسلامية (حماس) صلاح البردويل، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بمحاولة نقل المواجهة مع الاحتلال إلى الصف الداخلي الفلسطيني.

وقال البردويل في لقاء متلفز عبر فضائية الأقصى اليوم الإثنين،:إن حركته ليست ضد احتفال حركة "فتح" في ذكرى انطلاقتها، ولكنها حاولت أن توقف "مهزلة تزوير التاريخ من قبل عباس وحسين الشيخ وماجد فرج.

وأضاف أن "اللغة الهابطة التي يستخدمها عباس دليل على عدم أهليته لقيادة الشعب الفلسطيني" داعيًا الفصائل إلى إعادة النظر فيها.

وأوضح البردويل أن هناك وعي عند بعض أبناء حركة فتح في قطاع غزة، مقدمًا التحية للقرار الذي اتخذته قيادة فتح بغزة "برفض تنفيذ وصفة عباس للاقتلال الداخلي"، على حد قوله.

وحول قرار سحب عناصر السلطة من معبر رفح الحدودي مع جمهورية مصر العربية، أكد البردويل أن عباس هدف من ورائه ضرب الجهود المصرية للتخفيف عن غزة.

وأشار إلى انه من خلال التواصل مع القيادة المصرية تبين أنهم تفاجئوا بقرار سحب عناصر السلطة من المعبر.